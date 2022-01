Orlando: “L’Inter chiude le partite, il Milan no. Più bravi nella preparazione fisica”

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato del momento del Milan e della corsa dell'Inter

"E' in difficoltà per le assenze, questo è certo. L'Inter dà l'impressione di chiudere le partite, cosa che non capita al Milan. La sensazione era di un Milan molto più concreto, almeno nella prima parte. A questa livelli, se non chiudi la partita, rischi di prendere un gol. In più il Milan è in difficoltà quando deve difendere. Mancano le prime linee e si vede. Ma stanno soffrendo in tante questo problema lì davanti. All'Inter o sono più bravi nella preparazione fisica o sono fortunati".