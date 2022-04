Orlando: “Inter? Sceglierei sempre Dzeko e Lautaro. Correa deludente”

Le parole dell'ex calciatore: "Sceglierei Dzeko perché è vero che i gol stanno un po' mancando ma è davvero fondamentale"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michele Orlando, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter in vista della sfida contro la Roma: "Sceglierei sempre Dzeko e Lautaro. Sceglierei Dzeko perché è vero che i gol stanno un po' mancando ma è davvero fondamentale per girare la squadra. Non rinuncerei mai a questa coppia. Per quanto mi riguarda Correa è stato deludente, dovrebbe essere un giocatore che spacca la partita e quest’anno c’è riuscito poco".