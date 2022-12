Orlando: “Kessié all’Inter sarebbe beffa per il Milan. Peggio di Calhanoglu”

"Il fatto che non stia giocando è meglio per il Milan. Ma dico che Leao, se sta bene in un posto come il Milan e sei l'idolo, rimani. Kessiè era protagonista al Milan ma se ti offrono sei milioni a volte puoi pensare ad altro e rimanere dove stai bene".

"Una beffa per il Milan? Sicuramente. Sarebbe peggio di Calhanoglu. Va via per soldi, poi torna e va all'Inter. A volte i giocatori dimostrano davvero di avere poca intelligenza. Sei in una squadra e in un campionato importante, sarebbe una beffa se finisse all'Inter, che farebbe un grande affare comunque. E' bravo a dare equilibri davanti alla difesa, come serve all'Inter. Se torna per me a Milano succede un bel casino. Dispiacerebbe per il Milan perché faceva la differenza".