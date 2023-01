Orlando: “Mourinho resterà alla Roma solo in un caso. E non sarà facile…”

“Non credo che Mourinho accetti di continuare con una squadra che non considera buona. Se decide di restare secondo me è perché gli daranno le garanzie giuste, tenendo sempre presente che siamo in Italia e non si possono fare un certo tipo di investimenti. Credo che se Mourinho resterà la società lo accontenterà. Non è facile accontentarlo facendo mercato in Italia con tutti i paletti che ha la Roma. Pinto, sempre che rimanga perché ho sentito qualche remora verso di lui, dovrà lavorare tanto. Con due o tre innesti questa squadra a livello nazionale se la può giocare”.