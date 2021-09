Orlandoni: “Inter gruppo importante, Inzaghi scelta molto intelligente”

L'ex portiere dell'Inter ha parlato del suo passato in nerazzurro, della stagione del Triplete e della scelta di puntare su Simone Inzaghi

Andrea Della Sala

L'ex portiere dell'Inter Orlandoni ha parlato a SuperNews del suo passato in nerazzurro, della stagione del Triplete e della scelta di puntare su Simone Inzaghi dopo Conte:

Ci dici in che modo Josè è riuscito a conquistare subito l’ambiente e il gruppo? Ci racconti un aneddoto divertente di quell’anno e uno particolarmente significativo per te?

"Quando sono ritornato all’Inter ho trovato mister Mancini, con cui per due anni abbiamo vinto il campionato. Per questo, credo che il primo cambiamento decisivo dell’era Moratti sia stato raggiunto con Mancini. Poi, nel 2009, è arrivato Mourinho. Grazie ad un gruppo incredibile e una società che stava costruendo cose importanti, anche con il tecnico portoghese abbiamo continuato a conquistare titoli, fino ad arrivare alla conquista di tutti e tre i trofei nel 2010, l’anno del Triplete, e soprattutto arrivare a vincere la Champions League, obiettivo primario del presidente Moratti e di tutti noi. Di aneddoti ce ne sono tanti. Per me, che sono cresciuto nell’Inter e che tifavo per quei colori, far parte di un gruppo così era un sogno. Eravamo tanti ragazzi, di tante nazionalità diverse, ma con un intento comune. Una società solida può arrivare a vincere tutto quello che è stato vinto con un grande gruppo".

Hai modo di sentire ancora i tuoi ex compagni?

"Sì, abbiamo una chat dove scriviamo molto spesso. Il legame è rimasto intatto, nonostante siano passati 11 anni. A volte ci si sente telefonicamente, a volte ci si mette d’accordo per vedersi da qualche parte. E’ come se ci vedessimo ogni giorno. Questo è il bello di quel gruppo: tutti partecipano attivamente in questa chat, e questa è la dimostrazione di un affetto a cui basta poco per essere alimentato".

Che gruppo ti sembra quello dell’Inter di Inzaghi? Che impressione ti hanno fatto i nerazzurri in queste prime due giornate di campionato?

"Mi sembra un gruppo importante, ben assortito, cementato dal lavoro svolto in questi anni e da mister Conte, che ha portato l’Inter alla vittoria dello scudetto. Quest’anno sono state fatte delle cessioni importanti, ma sono stati acquistati dei giocatori altrettanto importanti. Inoltre, penso che la scelta di Simone Inzaghi sia stata molto intelligente, perché lo ritengo un allenatore di prospettiva, molto empatico, che sa far giocare bene la squadra. Affidare a Inzaghi questo gruppo, secondo me, è stata una scelta perfetta. Sono sicuro che faranno bene, hanno alle spalle un bel progetto sportivo e penso che lo porteranno avanti".