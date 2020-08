Orrico: “Allegri come un ambulante, riesce a vendere la merce ovunque va. Conte invece…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Corrado Orrico ha commentato il possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Inter. “Mentre Conte è un pragmatista oltre che pragmatico, Allegri non lo è nella gestione degli uomini, lo è nella strategia generale. È un aziendalista, la Juventus lo ha liquidato facendogli prima due anni di contratto e poi lo ha liquidato, quindi era in piena sintonia con il club. Conte invece dà un calcio alla porta e va via. Sul piano del lavoro di campo credo che Conte abbia qualcosa in più, ma Allegri è come un commerciante ambulante, in qualunque posto va riesce a vendere la merce. C’è una miscela particolare a Livorno e così escono fuori personaggi come Allegri che hanno grande capacità di adattamento e di trovare soluzioni. Allegri rappresenta la convenienza”.

(Tuttomercatoweb.com)