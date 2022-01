Orrico: “Dybala? Per me c’è qualcosa sotto. La Juve i giocatori forti non li prende più”

Iniziano a diventare insistenti le voci secondo cui Paulo Dybala sarebbe orientato a non rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus

Dell'argomento ha parlato anche Corrado Orrico ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole:

"E' tutto il campionato che la Juve non ha convinto, gioca senza un centrocampo di valore, si trascina dietro centrocampista non al livello della vecchia Juve, l'unico forte è Locatelli. Poi Barella va all'Inter, Tonali al Milan. I giocatori forti la Juve non li prende e fa collezione di attaccanti. Per due ruoli ci sono cinque giocatori e poi incolpano Morata di scarso rendimento o che non fa gol. Tutto questo mi fa ridere: Morata gioca bene e fa il suo sempre. Spieghino invece il rendimento o l'importanza di Bentacur, di Arthur o di Rabiot".