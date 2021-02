Orrico: “Con la Lazio la solita Inter. Derby? Se il Milan gioca come con lo Spezia lo mangiano”

Intervistato da Tmw Radio, l'ex tecnico dell'Inter Corrado Orrico ha parlato del sorpasso dei nerazzurri al Milan e del derby che aspetta la squadra di Conte

"Il derby è particolare perché può accadere di tutto: se riesce a vincere si rimette in sesto e lotta fino in fondo, se invece prende una scoppola buonanotte suonatori, il discorso è chiuso".

"Mi aspettavo una gara difficilissima: lo Spezia ti morde i polpacci e non ti fa ragionare però pensavo che i rossoneri in alcune situazioni di gioco avrebbero preso le misure allo Spezia che era ferocemente in pressing su ogni zona del campo. Mi aspettavo dal Milan un adattamento ad una situazione difficile però prevista e prevedibile. Sono mancati due giocatori come Calhanoglu e Kessiè e senza di loro è stata dura, avrebbero reso vani alcuni attacchi dello Spezia".