CDS – Orsato, altra tempesta. Napoli si sente danneggiata: “Quel rosso mancato…”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 2 marzo 2021 parla di Juventus e di Orsato: i dettagli

"Ci crede solo Pirlo". E' questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 2 marzo 2021. "Stasera lo Spezia, sabato la Lazio: la Juve non vuole mollare ma è in emergenza. Il tecnico: 'Obiettivo scudetto, c'è tempo per rimontare'. In taglio alto si parla di Orsato: "Orsato, altra tempesta. Napoli si sente danneggiata: 'Quel rosso mancato ci costò il titolo'. Pirlo: 'Non si parli di episodi vecchi'", si legge.