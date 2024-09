Daniele Orsato ha deciso di appendere il fischietto al chiodo ad agosto, ma non ha ancora intenzione di abbandonare definitivamente il mondo arbitrale. L'ormai ex direttore di gara veneto, migliore al mondo nel 2020, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale: "Non ho mai tenuto niente per me: quel che sapevo, l'ho sempre passato ai più giovani. Non sono mai stato invidioso: mio papà era operaio metalmeccanico, mia mamma sistemava le camere negli alberghi: io e mio fratello ci passavamo i vestiti, ci siamo sempre accontentato di quel che avevamo".