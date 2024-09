Giuseppe Marotta, presidente dell' Inter , ha commentato il film realizzato sulla conquista della seconda stella da parte dei nerazzurri: "Questo è un momento particolarmente toccante per me. Aver rivisto per l'ennesima volta questo bellissimo film è veramente motivo di grande emozionie. Questa giornata suggella quel percorso straordinario che l'allenatore, la squadra e tutta l'Inter ha attuato, centrando quello che da più parti è stato definito un sogno. Tutto questo arriva attraverso il cinema: oggi questo connubio tra cinema e sport significa realizzare qualcosa di speciale, che resterà nella storia in quest'ottica di film, una cassaforte piena di contenuti e valori che abbiamo vissuto durante la stagione.

Per me è emozionante aver rivisto quelle giornate. Ringrazio per questa grande opera: il film ha il poterre di entrarti dentro, nell'animo di ognungo di noi, di riportare alla mente momenti trascorsi. Vincere è qualcosa di straordinario, non si vince per caso, alla fine emergono i valori. Si vince perchè si merita di vincere, e io so cosa vuol dire sacrifici per ottenere un risultato. Dalle difficoltà che abbiamo vissuto, dalle giornate vissute nella tensione, ultima quella del 22 aprile: so come abbiamo vissuto quella vigilia, avevamo veramente tanta tensione, c'erano delle facce tirate. Oggi è qualcosa di toccante per me, questo connubio con il cinema è qualcosa di straordinario.