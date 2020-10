Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Fernando Orsi, ex portiere e oggi opinionista, ha parlato così del campionato di Serie A, a suo modo di vedere molto equilibrato e imprevedibile: “Questo è un campionato apertissimo, che possono vincere tutti. Non sono queste due sconfitte a tagliare fuori l’Atalanta. Il Napoli? Lo metto in alto, anche se l’Europa League toglie tanto. E’ un fastidio non da poco”.