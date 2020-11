Orsi: “Conte? Forse è meno affamato di un tempo. L’Inter non ha scuse. Non so se la società…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fernando Orsi ha commentato il pareggio dell’Inter in casa dell’Atalanta. “Normalmente al termine di una partita così Conte se la sarebbe presa con tutti, come anche dopo la partita di Madrid… Non sono la Juve e l’Inter che ci aspettavamo in questo momento del campionato. La Juve dipende da Cristiano Ronaldo, mentre all’Inter manca qualcosa di Conte a livello caratteriale, ma forse è lui ad essere meno affamato di un tempo. I risultati della Juventus sono più giustifcabili dopo la scelta di Pirlo. L’Inter invece non ha scuse: Conte è al secondo anno e l’anno scorso era più convincente. Quella dell’anno scorso era una squadra con una fame incredibile. Non so se la società ha già fatto delle riflessioni su Conte, ma il risultato è un’Inter più diversa, più pacata. Qualche passo falso va bene, ma se certi risultati sono reiterati qualche domanda devi fartela. Esonero? Non esageriamo…“.

(Tutti Convocati)