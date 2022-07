Orsi: “Dybala non si prende gratis: affare da 30/40 mln complessivi”

L’ex giocatore Nando Orsi a Radio Radio è intervenuto sul futuro di Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni sulla Joya: “Dybala non si prende gratis. Complessivamente parliamo di un affare da 30-40 milioni. Facendo ad esempio un contratto di 4 anni a 5 milioni l’anno, l’operazione raggiunge cifre importanti. Il discorso cambia totalmente ad esempio per un giocatore come Koulibaly al Napoli”.