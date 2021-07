Orsi: “Lazio? E’ iniziato bene il dopo Inzaghi. Luis Alberto? Se fa muro…”

Le parole dell'ex portiere: "E' stato iniziato bene il dopo Inzaghi. Uno come Sarri dà spessore importante, diverso, bello"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Nando Orsi , ex portiere, ha parlato così dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: "E' stato iniziato bene il dopo Inzaghi . Uno come Sarri dà spessore importante, diverso, bello. E' il proseguimento di un progetto o forse, se vogliamo, un nuovo inizio".

"Non si è presentato, non so se lo ha fatto di proposito. E' una situazione strana, però penso che se fa muro con Lotito perde. E' difficile che con un presidente come Lotito i giocatori possano ottenerla vinta. Speriamo tutto si appiani perchè può essere un giocatore importante e lo ha detto anche Sarri, lo vuole usare alla Hamsik".