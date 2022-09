Orsi: “Girone Champions? Inter ha possibilità. Non facile neanche per le altre”

Nando Orsi, nel corso dell'intervista concessa qualche giorno fa a Fcinter1908.it, si era espresso anche a proposito del sorteggio più che impegnativo per l'Inter in Champions League. I nerazzurri dovranno vedersela con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen: "Diventa complicato contro quelle squadre, ma non è facile neanche per le altre squadre. Magari non è tutto aperto, ma l'Inter ha possibilità. Ci vuole concentrazione, abnegazione e non bisogna sbagliare l'approccio alle gare. E' quasi impossibile, ma giocando con tranquillità la squadra di Inzaghi può farcela", il suo parere.