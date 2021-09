Orsi: “Sorpreso dall’Inter di Inzaghi: non credevo che dopo uno scudetto…”

Le dichiarazioni dell'ex portiere sulla formazione nerazzurra, prima in Serie A a punteggio pieno dopo due giornate

L’ex portiere Fernando Orsi oggi a TMW Radio ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi verso la ripresa del campionato contro la Sampdoria: “Chi mi sta sorprendendo? Dico Inzaghi con la sua Inter. Non credevo un ingresso così facile in un ambiente dove si viene da uno Scudetto: intelligente lui a tranquillizzare tutti e la società a fare il mercato. L'allenatore è entrato in punta di piedi ma con personalità".