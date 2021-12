Orsi: “L’Inter fa paura, per la Roma gara difficilissima. I nerazzurri ti ammazzano se…”

Le parole dell'ex portiere sul big match dell'Olimpico

Intervenuto sulle frequenze di RadioRadio Mattino 104.5, Nando Orsi ha parlato della gara tra Roma-Inter in programma domani all'Olimpico. Questo il pensiero dell'ex portiere: "Domani è una partita difficilissima per la Roma, ci vuole grande carattere, devi stare dietro e non dare spazio. L'Inter fa paura, la Roma è chiamata a una partita di grande sacrificio, serve il risultato, se vai a imporre il gioco l'Inter ti ammazza".