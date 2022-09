Orsi: “Inter-Roma sarà molto bloccata, nessuna può permettersi di perdere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di sabato sera: "Non so come tornerà Dybala. E' chiaro che Inter-Roma con lui ha una valenza, senza ne ha un'altra. I sudamericani fanno sempre di tutto per rispondere alla chiamata in nazionale. Inter-Roma sarà una partita molto bloccata, perché tutte e due non possono permettersi una sconfitta. Sarà aperta o decisa solo da un episodio. Questo è un campionato che può essere vinto da un Leicester nostrano, una sorpresa".