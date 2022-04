Orsi: “Inter? La Roma si gioca tanto. Sozza? Chi ne parla è un perdente”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di stasera

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di stasera: "Chi parla dell'arbitro è un perdente, e Mourinho invece è un vincente. A volte te le fanno perdere le partite, ma certe volte te le fanno anche vincere. Per me gli arbitri non stanno decidendo il campionato. La Roma in questa settimana si gioca tanto, perché ancora potrebbe agganciare il quarto posto e poi ha il Leicester. L'organico della Roma il prossimo anno ha bisogno di due centrocampisti e un altro attaccante".