Orsi: “Karsdorp? Ha preso 50 schiaffi e ora deve anche chiedere scusa. Credo che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del caso Karsdorp alla Roma: "Non so che cosa abbia fatto Karsdorp ma mi dà l'idea di quello che abbia preso 50 schiaffi in faccia e adesso deve chiedere anche scusa. I giocatori hanno dovere ma anche diritti. Dare del "traditore" è una cosa seria, ogni tanto sbagliano, anche se poco, anche gli allenatori e poi lo ammettono a distanza di tempo. Non credo sia risolvibile la situazione".