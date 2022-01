Roma, Orsi: “Mourinho sta facendo male. Quello che non sopporto di lui è…”

Le parole dell'ex calciatore: "Mourinho sta facendo male anche per il materiale umano che ha disposizione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma di JoséMourinho: "Mourinho sta facendo male anche per il materiale umano che ha disposizione. Quello che non sopporto di lui è che a fine gara non parla mai di pallone, ma cerca altri alibi, altre colpe. Mourinho ha sbagliato nella gestione della rosa. Con Mayoral, Villar e Darboe al posto di qualcuno che aveva il fiato corto la Roma avrebbe qualche punto in più. Per me la Roma vince contro la Juve".