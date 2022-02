Orsi: “Mourinho? Sa quello che fa. E’ dall’inizio dell’anno che dice che…”

Le parole dell'ex calciatore: "I giocatori che si sono sentiti presi in causa rischiano di portare il malessere anche a quelli che giocano sempre"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha commentato così lo sfogo di Josè Mourinho contro i calciatori dopo la gara con l'Inter: “Mourinho è dall’inizio dell’anno che dice ha 7/8 giocatori che non vanno bene. Di cose così accadono dentro tutti gli spogliatoi, succedono anche cose peggiori. Il problema è capire se è stata voluta uscire o è stato un passaparola. I giocatori che si sono sentiti presi in causa rischiano di portare il malessere anche a quelli che giocano sempre. Mourinho è una di una maturità e di un’esperienza tale che sa cosa sta facendo”.