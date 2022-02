Orsi: “Napoli-Inter sarà partita a scacchi: occhio a Dzeko. Spalletti stratega, Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex portiere ed attuale opinionista Nando Orsi ha parlato così di Napoli-Inter

"Mancini andrà a vedere Napoli-Inter, sicuramente è uno che guarda la crescita di tutti i giocatori, anche quelli già affermati, si dovrà rendere conto anche delle risorse che ha. Qualità? Il Napoli ha una squadra quasi interamente di qualità, almeno dal centrocampo in avanti. Fisicamente l'Inter è sicuramente superiore, tatticamente Spalletti ci sa fare ed è un grande stratega, abbiamo visto quando il Napoli era senza giocatori. Al completo il Napoli aveva stracciato il campionato. Fabian Ruiz ti dà tecnica, forza fisica, tiro, passaggio lungo o corto. Lobotka sta andando benissimo ma io non mi aspetto un Fabian Ruiz fuori, bensì un dubbio tra lo slovacco e Anguissa. Koulibaly? Sarà carico a mille, il Napoli l'ha aspettato tanto, non sarebbe giusto lasciarlo fuori".