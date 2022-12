Orsi: “La Serie A si decide a gennaio. Napoli? Difficile con l’Inter e…”

Le parole dell'ex nerazzurro sulla capolista che affronterà la squadra di Inzaghi al rientro in campionato

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Fernando Orsi , ex calciatore: “Sono due giorni strazianti, ieri al funerale di Sinisa ed oggi a quello di Sconcerti.

Il Napoli ha un calendario difficile con Roma, Inter, Juve, si deciderà il campionato a gennaio, ma gli azzurri partono da un grande vantaggio su tutte le inseguitrici. Due mesi di stop sono un incognita anche per le altre squadre, non solo per il Napoli.