Orsi: “Serie A dell’Inter, ma ce n’è un po’ per tutti. Spalletti? Vuole riscattarsi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Nando Orsi, opinionista e commentatore tecnico per Sky Sport. Sulla Serie A ha detto: "Il campionato è ancora un po' dell'Inter ma ce n'è per tutti. Il Napoli in queste giornate ha vinto perché ha la squadra forte, poi inciderà anche Spalletti. Il Napoli ha preso un grande allenatore e non ha venduto nessuno, quindi le intenzioni di far bene ci sono. Peraltro Spalletti ha grande voglia di riscatto, è stato un paio di anni fermo e vuole confrontarsi con una piazza sanguigna e vogliosa di fare risultati importanti.