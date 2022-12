Orsi: “Smalling? Giocatore più importante nella Roma, ma se hai disponibilità…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Chris Smalling, accostato nelle ultime settimane anche all'Inter: "Smalling è il giocatore più importante nella Roma, ma se hai disponibilità di soldi in giro ce ne sono tanti di centrali buoni e più giovani. Il problema è che ci si deve muovere in tempo per poter investire".