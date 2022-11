Orsolini e Posch, il Bologna di Thiago Motta batte in rimonta il Torino

Vittoria in rimonta per il Bologna di Thiago Motta contro il Torino, la terza di fila per i rossoblù: altro KO per i granata

Vittoria in rimonta per il Bologna di Thiago Motta contro il Torino. I granata passano in vantaggio con il calcio di rigore di Lukic al 26' ma i felsinei la ribaltano nella ripresa prima pareggiando con Orsolini al 64' e poi trovando il gol vittoria con Posch. Il Bologna sale a 16 punti in classifica, collezionando la terza vittoria di fila. Altro KO per il Torino, fermo a 17.