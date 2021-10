Oscar, per la Svezia candidato il film sull’ex Inter Martin Bengtsson

Sarà "Tigers", film scritto e diretto da Ronnie Sandahl a rappresentare la Svezia, in lizza per la categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Sarà "Tigers", film scritto e diretto da Ronnie Sandahl a rappresentare la Svezia, in lizza per la categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar. E' un dramma psicologico liberamente ispirato alla storia dell'ex calciatore prodigio Martin Bengtsson, ex dell'Inter che si è ritirato a soli 19 anni, nel 2005 per depressione. Il film è disponibile in Italia su tutte le principali piattaforme di streaming distribuito da Adler Entertainment.