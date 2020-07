Victor Osimhen, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Il giocatore del Lille si è raccontato al podcast The Out of Home ricordando che nel 2015 fu cercato da molte squadre, tra cui anche l’Inter: “Nel 2015, dopo il Mondiale U17, mi avevano cercato Juventus, Inter, Barcellona e Arsenal ma volevo crescere e allora scelsi il Wolfsburg. Peccato che mi infortunai subito“.

(SportMediaset)