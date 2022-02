Osimhen: “Andavo matto per un giocatore dell’Inter. Scudetto? Sarebbe strepitoso”

Le parole dell'attaccante nigeriano che sabato con il suo Napoli sfiderà l'Inter in campionato

Victor Osimhen, intervistato da Repubblica, ha raccontato del suo avvicinamento al mondo del calcio, con un aneddoto che coinvolge anche l'Inter. Queste le sue parole in uno stralcio della chiacchierata: "Da ragazzino facevo gare per strada. La Nigeria è una terra di velocisti. Spesso arrivavo secondo, qualche volta primo. Ma la passione era per il pallone. Il primo Mondiale che ho visto in tv è stato quello in Sudafrica nel 2010, tifavo Olanda, per via di Sneijder, per cui andavo matto. Mi piaceva la sua concretezza, sapeva sempre cosa fare, e ci sono rimasto male quando in finale ha vinto la Spagna».