Osimhen, parla chi l’ha operato: “Scontro con Skriniar? Victor sapeva che…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Gianpaolo Tartaro, direttore della Struttura operativa complessa di chirurgia maxillo facciale della Vanvitelli, ha parlato così della mascherina che Victor Osimhen indossa dallo scontro con Milan Skriniar la stagione scorsa: «Fu un intervento delicato. Ci aiutò l'esperienza in sala operatoria per evitare di toccare nervi e arterie. E fu preziosa anche la totale disponibilità del paziente. Si mise nelle nostre mani senza fare tante domande sull'intervento e sui tempi di recupero. Disse solo: "Dottore, io devo giocare". Il suo carattere si vede in campo, d'altra parte».