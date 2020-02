Dopo la vittoria sull’Inter del Napoli, il portiere degli azzurri Ospina ha parlato in zona mista della semifinale vinta a San Siro:

“Siamo stati compatti e abbiamo vinto contro una grande squadra. È tutto aperto, aspettiamo il risultato del ritorno che sarà difficile come oggi e dobbiamo prepararla bene. Faremo il meglio possibile per far arrivare il Napoli il più in alto possibile. Serve sia giocare bene che ottenere i risultati. Quando vinci è più facile lavorare”.