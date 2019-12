Osvaldo torna a giocare? “Banfield pronto a firmare, tutto merito di un big dell’Inter”

Da Ballando con le Stelle al campo. Dani Osvaldo sembra intenzionato a tornare a giocare. L’ex giocatore dell’Inter potrebbe riprendere la sua carriera. Lo raccontano in Argentina e spiegano che il Banfield è pronto a fargli firmare un contratto (siamo ai dettagli). Nel 2016 si era ritirato per iniziare una carriera da rocker ed era stato tra i partecipanti della scorsa edizione del programma di Rai1 (dove si è innamorato della sua insegnante, Veera Kinnunen) ma ora starebbe pensando di rimettersi le scarpette. I ben informati dicono anche che in questa decisione sia stato influenzato da Javier Zanetti che è suo amico ed è molto vicino al club argentino. Pare debba debuttare il 12 marzo e il condizionale è d’obbligo dato che anche in passato si era parlato di un suo ritorno al calcio.

