Inter, ottimismo sulle condizioni di de Vrij: distorsione alla caviglia, oggi gli esami

Sospiro di sollievo per l’Inter: l’infortunio rimedito da Stefan de Vrij in Nazionale è meno grave del previsto, tanto che il difensore olandese potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte già per la prima giornata di campionaato. Oggi, come ricorda Tuttosport, il giocatore sarà sottoposto agli esami:

“La distorsione alla caviglia sembra essere di lieve entità e i nerazzurri hanno tirato un sospiro di sollievo: lo stato dell’articolazione e le condizioni del giocatore non preoccupano più di tanto il club. A dare il responso definitivo su quanto il giocatore dovrà stare fermo sarà l’equipe del dottor Volpi: oggi infatti De Vrij si sottoporrà agli esami del caso per stabilire il piano di rientro. L’obiettivo, ovviamente, è quello di essere disponibile quindi riprenderanno i nerazzurri, ma di tempo per recuperare ed essere presente all’appello alla prima di questo campionato, stavolta ce n’è“.