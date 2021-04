Lega, attese offerte per il pacchetto 2 dei diritti. Rientra in gioco anche Mediaset

Sono state messe al bando altre gare della Serie A e si aspettano le manifestazioni d'interesse con le offerte: devono arrivare entro il 3 maggio

Dopo l'assegnazione dei diritti tv a Dazn è stato reso pubblico l'invito a partecipare per l'assegnazione del pacchetto 2 del triennio 2021-2024. La Lega Calcio aspetta, entro il 3 maggio, le mail - tramite posta certificata - con le manifestazioni d'interesse. Base d'asta 150 mln. La volontà è di arrivare ad ottenere almeno 100 mln. "La precedente proposta di Sky, rifiutata dall’assemblea a fine marzo scorso, era stata di 87,5 milioni come media annuale: allora fu votata da 13 società (per una delibera occorrono 14 voti) e non appoggiata dal gruppo dei soliti sette (Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina)", scrive La Gazzetta dello Sport.