Udinese, Padelli: “Grande inizio di stagione. Inter in difficoltà, ma si riprenderà”

"E' una società che ci mette tutto a disposizione per fare bene, noi lavoriamo tanto e pensiamo solo al calcio. Sottil si è calato subito in questa realtà. Onestamente non mi aspettavo di essere così in alto, ma di partire forte sì, perché lavoriamo tanto dal primo giorno. Giochiamo come ci alleniamo e i risultati si vedono. L'esperienza all'Inter? Mister Conte è un grande allenatore, ha fatto bene ovunque è andato e sono stati sue anni speciali, con lo scudetto e la finale di Europa League. Ora l'Inter è in difficoltà ma è una grande squadra e si riprenderà".