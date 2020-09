Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan elogia Nicolò Barella, decisivo nella vittoria dell’Italia contro l’Olanda. “Barella è una certezza da molto tempo e se aveva bisogno di una consacrazione non è arrivata ieri sera, ma in Europa League. Io credo che sia un giocatore nella piena maturità, è una certezza assoluta. Conte e chiunque arrivi non può rinunciarci“.

(Sky Sport)