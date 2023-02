Padovan: “Calhanoglu non può uscire dal campo. Lukaku? Così non ce n’è, lo terrei”

"Calhanoglu è insostituibile, non può uscire dal campo per qualità e forma. Brozovic è tornato a essere quello che è sempre stato. La formula può essere quella del doppio play. Meglio avere più opzioni all'interno della stessa sfida. Lukaku sta bene anche dal punto di vista fisico e lo ha dimostra anche in occasione del gol, è stato rapido. È recuperato in pieno. Se concluderà la stagione in crescita per me è da confermare, non se ne trovano così. Lui vuole restare a Milano. Onana è stato decisivo almeno quanto Lukaku".