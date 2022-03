Padovan: “Ecco le difficoltà di Inter e Milan. L’unico felice è Spalletti”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così oggi dello 0-0 di ieri in Coppa Italia tra Milan e Inter

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dello 0-0 di ieri in Coppa Italia tra Milan e Inter: “Il Milan ha fatto di più. L’Inter è stata pericolosa con Dzeko, quando c’è stato il salvataggio di Romagnoli. Il bosniaco avrebbe fatto sicuramente gol, ma i nerazzurri - come i rossoneri - sono preoccupanti. L’Inter continua a non segnare, il Milan a non vincere. Proiettiamo il derby sulla corsa scudetto: l’unico felice è Spalletti. Milan e Inter sono in grande difficoltà”.