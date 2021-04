Padovan: “Conte gioca a poker con la proprietà. Villa Bellini, ci sarà un remake”

Giancarlo Padovan analizza le parole del tecnico nerazzurro: "Vuole una squadra competitiva per la Champions"

Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, analizza le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Antonio Conte: "Conte non vuole cali di tensione, è concentrato sull'obiettivo e lo vuole raggiungere il prima possibile. Vuole mettere tra sè e gli avversari tanti punti per far vedere che l'Inter è nettamente la più forte. Conte gioca a poker con la proprietà: vuole una squadra competitiva per la Champions, ha bisogno di rinforzi. Il suo discorso è: la società è in grado di sorreggermi su queste richieste? Altrimenti amici come prima. Non credo che Conte se ne vada dall'Inter, però ha mercato, anche se è difficile trovare un club che ti dia 12 milioni all'anno. Ci sarà un remake di Villa Bellini, quest'anno il clima dovrebbe essere più disteso perchè si è vinto, ma vorrà il massimo dalla società: vedremo se e come potranno accontentarlo.