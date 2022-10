Padovan: “Conte-Juventus a giugno? Mi sorge spontanea questa domanda”

“Conte-Juventus a giugno? I ritorni alla Juve dovrebbero insegnare che non sono tanto positivi. I ritorni in Italia non funzionano, l’unico è quello di Ancelotti al Real Madrid. Io sarei prudente e soprattutto mi sorge spontanea una domanda: possibile la Juve non abbia un’idea diversa da Conte o Allegri? Non si guarda mai avanti, lo ha fatto solo una stagione con Sarri e ha vinto lo scudetto. Pirlo aveva vinto due titoli, anche lui è stato cambiato. Guardare sempre al passato non mi sembra positivo”, le sue parole.