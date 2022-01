Padovan: “Scudetto Juve con Vlahovic? Già Champions difficile, Inter e Napoli lontane”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così delle operazioni di mercato degli ultimi giorni

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così delle operazioni di mercato degli ultimi giorni: “Non ricordo un mercato invernale con questi colpi. L’affare Vlahovic può cambiare il campionato. Scudetto no, ma Champions può arrivarci. Ancora è difficile, ma con Vlahovic aggiunge un pezzo fondamentale. Inter e Napoli sono troppo distanti per i bianconeri".