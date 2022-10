Padovan: “Ecco perché prima di criticare Lautaro bisogna pensarci 100 volte”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha risposto così sul momento di Lautaro Martinez in casa Inter

“La continuità è una qualità, è un pregio. Qualità, impegno, dedizione, Lautaro gioca bene anche se non segna, anche a livello di atteggiamento. Dagli attaccanti però ci si aspetta i gol, soprattutto senza Lukaku. Bisogna pensarci non una, ma 100 volte prima di criticare Lautaro o metterlo in panchina ecco”, le sue parole.