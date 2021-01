Padovan: “Eriksen regista? Prova discreta. Lento e prevedibile, ridotto a giocatore qualsiasi”

Intervenuto su calciomercato.com, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dell’esperimento Eriksen da parte di Conte:

“C’era molta curiosità per la presenza di Eriksen nel ruolo di centrocampista centrale. La sua prova è stata discreta, anche se non certo entusiasmante. Il danese ha contribuito a propiziare il rigore che ha sbloccato la partita con un tiro da fuori area, ha cercato di muovere la palla, anche se in modo prevedibile e, dunque, lento, ha commesso un paio di errori gravi in fase di impostazione, senza recuperare – almeno a mia memoria – neanche un pallone. In sostanza, considerato che per la prima volta è stato in campo per centoventi minuti e che la vittoria è arrivata, mi sentirei di affibbiare ad Eriksen un generoso 6 di incoraggiamento. Ma è chiaro che da quando è arrivato all’Inter si è ridotto ad essere un giocatore qualsiasi”.