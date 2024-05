Padovan: “Gasperini? Zero big dopo l’Inter, lo vedo al Napoli perché…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Mi aspetto e mi auguro Gasperini al Napoli. Eccezion fatta per Conte, Gian Piero è il nome che mi convince di più per gli azzurri. L'Europa League è un motivo in più per andarsene da Bergamo. Non è più un allenatore giovanissimo, ma non ha più avuto una grande occasione dopo l’Inter.