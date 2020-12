Padovan: “Hakimi, i gol non bastano. Lukaku vicino alla perfezione: deve migliorare…”

Giancarlo Padovan ha parlato negli studi di Sky Sport dell’Inter di Antonio Conte dopo il successo per 3-1 in casa, al ‘Meazza‘, analizzando la vittoria dei nerazzurri sul Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic: “C’è una differenza sostanziale tra Inter e Bologna. Ma non è questa la partita in cui i felsinei devono fare punti ma essendo una squadra garibaldina mi aspettavo qualcosa in più“.

HAKIMI – “È un’ala. Conte ha detto che deve imparare a difendere. Forse deve crescere ma quello che ti offre in fase offensiva è tanto perché da un esterno due gol così belli e determinanti sono un capitale da tenere in conto. Non so se gli basterà per ritrovare la titolarità: non nell’immediato ma in prospettiva. È un gioco che il posto lo ritrova sicuro“.

LUKAKU – “Può migliorare solo nella continuità? Sì, perché non gli manca altro. Fa più gol di tutti nella sua squadra, insidia i super cannonieri delle altre, gioca sempre e segna. Qualcuno l’anno scorso obiettava: “Nella finale di Europa League non ha segnato”. Intanto ci ha portato l’Inter ed è andato vicinissimo al gol. Non possiamo pensare al ‘Deus ex Machina’: non è la perfezione ma la avvicina“.