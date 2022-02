Padovan: “Su Lautaro ho le mie riserve. L’Inter rischia di innervosirsi se…”

A Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così in vista di Inter-Sassuolo, in programma domani a San Siro alle 18

A Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così in vista di Inter-Sassuolo, in programma domani a San Siro: “Il Sassuolo gioca molto bene, il rischio dell’Inter è quello di innervosirsi se non trova il gol. Da quel che ho capito dovrebbero giocare Lautaro e Sanchez. Io su Lautaro ho le mie riserve. Una volta che l’Inter ritroverà il gol, non si fermerà più”.