Padovan: “L’Inter batterà la Roma per questi 3 motivi. E occhio a questo fattore”

Dopo la sosta ritorna la Serie A. L'Inter è attesa dalla delicata e difficile gara contro la Roma del grande ex José Mourinho. Su Calciomercato.com, Giancarlo Padovan analizza così il match: "L’Inter, reduce dalla batosta di Udine, ha più probabilità di vittoria della Roma, sconfitta in casa dall’Atalanta, nello scontro diretto dell’ottava giornata della nostra serie A, in programma oggi pomeriggio a San Siro. Il punto è che mi sembra molto più quadrata e solida l’Inter del suo avversario. Non mi baso sull’ultima partita, ma sulle caratteristiche collettive".