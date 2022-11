Padovan: “Non ho ancora capito cosa sia l’Inter, voglio vederla a Bergamo”

"Gosens, tra l'altro scorso e questa stagione, non ha fatto cose straordinarie. Anzi, ormai è una riserva dell'Inter. Non è bastato il gol di ieri. Credo sia amareggiato, ma penso che se l'aspettasse. Noi non abbiamo capito cosa sia l'Inter. Il rendimento in casa e in trasferta è opposto: ieri ha fatto sei gol, ma per 20' era rimasta a Torino, concedendo occasioni. Poi si è sbloccata. Ma non sono sicuro di aver visto la vera Inter. Voglio vederla a Bergamo. Deve dimostrare se è una squadra che può lottare ancora per il titolo, cosa che per me per tutte è molto difficile, oppure se deve accontentarsi in campionato e magari lottare per qualche coppa nazionale. Dico all'Inter di stare attenta, perché l'Atalanta sarà affamata e agguerrita. I nerazzurri ritrovano Brozovic e questa partita ci dirà dove può arrivare questa squadra dopo la sosta".